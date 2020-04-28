دار الإفتاء عن مسلسل الاختيار : الإسلام لم يحرم الفن الهادف

قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة - الذى استشهد فى كمين «مربع البرث». أشادت دار الإفتاء المصرية، بـ مسلسل الاختيار الذي يجسد شخصية البطل الشهيد أحمد صابر المنسى





وقالت دار الإفتاء ، إنه لا مانع من الفن الذى يرقق المشاعر ويهذب السلوك لأن الدين يهدف لبناء الإنسان، وكل فكرة تصب فى هذا الاتجاه تُحمد مهما اختلفت الوسيلة إذا كانت الوسيلة مشروعة والهدف منها التهذيب.





وأكدت الإفتاء عبر صفحتها بـ«فيسبوك»، أن الإسلام لم يحرم الفن الهادف الذى يسمو بالروح ويرقى بالمشاعر بعكس الفنون التى تخاطب الغرائز والشهوات التى أجمع علماء المسلمين على حرمتها.





مسلسل الاختيار بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من ضيوف الشرف، منهم محمد إمام آسر ياسين ومحمد رجب وإياد نصار وكريم محمود عبد العزيز وماجد المصرى وصلاح عبد الله، ورامز أمير وحازم سمير ومحمد عز، ومها نصار وآخرين وهو تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى.