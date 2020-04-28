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ديني

دار الإفتاء عن مسلسل الاختيار : الإسلام لم يحرم الفن الهادف

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 11:49 م
دار الافتاء مسلسل
دار الافتاء مسلسل الاختيار
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محمد صبري عبد الرحيم
أشادت دار الإفتاء المصرية، بـ مسلسل الاختيار الذي يجسد شخصية البطل الشهيد أحمد صابر المنسى قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة - الذى استشهد فى كمين «مربع البرث».

وقالت دار الإفتاء، إنه لا مانع من الفن الذى يرقق المشاعر ويهذب السلوك لأن الدين يهدف لبناء الإنسان، وكل فكرة تصب فى هذا الاتجاه تُحمد مهما اختلفت الوسيلة إذا كانت الوسيلة مشروعة والهدف منها التهذيب.

وأكدت الإفتاء عبر صفحتها بـ«فيسبوك»، أن الإسلام لم يحرم الفن الهادف الذى يسمو بالروح ويرقى بالمشاعر بعكس الفنون التى تخاطب الغرائز والشهوات التى أجمع علماء المسلمين على حرمتها.

مسلسل الاختيار بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من ضيوف الشرف، منهم محمد إمام آسر ياسين ومحمد رجب وإياد نصار وكريم محمود عبد العزيز وماجد المصرى وصلاح عبد الله، ورامز أمير وحازم سمير ومحمد عز، ومها نصار وآخرين وهو تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى.

ويتناول مسلسل الاختيار حياة أحمد صابر المنسى - قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة - الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، ‏على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية ‏فى حياة البطل الراحل‎.


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