تراجع إيرادات النفط 24% وعجز 34 مليار ريال.. تقرير المالية السعودية لأداء الموازنة العامة

أصدرت وزارة المالية في المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، التقرير الربع سنوي الأول لأداء الميزاينة العامة للدولة لعام 2020.





وقال التقرير إن الإيرادات النفطية للمملكة العربية السعودية، انخفضت في الربع الأول من العام حيث بلغت 128 مليار ريال، بنسبة انخفاض 24% عن الفترة نفسها من العام الماضي. وذلك بفعل تأثير تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في العالم.





وأضافت أن الإيرادات بلغت 192 مليار ريال، فيما بلغت المصروفات 226 مليار ريال، ليصبح العجز 34 مليار ريال.



