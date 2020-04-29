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أخبار العالم

تراجع إيرادات النفط 24% وعجز 34 مليار ريال.. تقرير المالية السعودية لأداء الموازنة العامة

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 02:08 ص
صدى البلد
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حسام رضوان
أصدرت وزارة المالية في المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، التقرير الربع سنوي الأول لأداء الميزاينة العامة للدولة لعام 2020.

وقال التقرير إن الإيرادات النفطية للمملكة العربية السعودية، انخفضت في الربع الأول من العام حيث بلغت 128 مليار ريال، بنسبة انخفاض 24% عن الفترة نفسها من العام الماضي. وذلك بفعل تأثير تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في العالم.

وأضافت أن الإيرادات بلغت 192 مليار ريال، فيما بلغت المصروفات 226 مليار ريال، ليصبح العجز 34 مليار ريال.

إلى ذلك، أعلنت البنوك العاملة في المملكة العربية السعودية، الثلاثاء، إعادة فتح فروعها لاستقبال العملاء، بعد تخفيف القيود المفروضة لمواجهة فيروس كورونا.

وكانت المملكة قد أعلنت رفع حظر التجول جزئيا عن جميع مناطق المملكة عدا مدينة مكة المكرمة، والأحياء التي تم عزلها مسبقا.

وقررت الحكومة السماح بفتح بعض الأنشطة الاقتصادية والتجارية ابتداء من اليوم الأربعاء 29 أبريل، وحتى 13 مايو، تشمل المراكز التجارية (المولات) ومحلات تجارة الجملة والتجزئة.

وفي سياق ذي صلة،  سمحت شركة الخطوط الجوية السعودية، الناقل الوطني للبلاد، بالحجوزات الداخلية عبر موقعها الإلكتروني اعتبارا من 1 يونيو، فيما لم تعلن رسميا عودة الرحلات.
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