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أخبار العالم

كوريا الجنوبية: كيم جونج أون يدير بلاده بشكل طبيعي

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 04:38 ص
كيم جونج اون زعيم
كيم جونج اون زعيم كوريا الشمالية
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رحيم يسري
قالت مصادر اليوم الأربعاء إن السلطات العسكرية والاستخباراتية في كوريا الجنوبية تعتقد أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون يدير شئون الدولة بشكل طبيعي، وسط تزايد التكهنات بشأن صحته.

وتسبب غياب زعيم كوريا الشمالية عن الرأي العام منذ منتصف الشهر الجاري في حالة من الغموض وسط تقارير عن تدهور صحته، بينما تقول كوريا الجنوبية إنه لم يتم اكتشاف أي حركة غير طبيعية في الدولة المنعزلة.

ونقلت وكالة "يونهاب" للأنباء عن مصدر عسكري قوله  "في رد على أسئلة بعض المشرعين في لجنة الدفاع في الجمعية الوطنية بشأن صحة كيم، ذكرت وزارة الدفاع ورؤساء الأركان وسلطات المخابرات في تقييمهم أن كيم يدير بلاده بشكل طبيعي".

وظهر زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون آخر مرة بشكل علني في وسائل الإعلام الرسمية في 11 أبريل ، عندما ترأس اجتماع المكتب السياسي لحزب العمال الحاكم.

وكان الرئيس الأمريكي قد صرح بالأمس أنه على علم بحالة الزعيم الكوري الشمالي، لكنه يفضل عدم الكشف عن تلك المعلومات.
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