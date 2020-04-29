مبابي يختار قدوته بين ميسي ورونالدو ويكشف عن هدفه الأفضل

تحدث النجم الفرنسي كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، عن قدوته، بين ليونيل ميسي قائد برشلونة، وكريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس.





واختار مبابي أفضل أهدافه في مسيرته الكروية حتى الآن، و نشرت صحيفة "ّذا صن" البريطانية تصريحاته.





وقال مبابي: "كان لدي الكثير من اللاعبين الذين اعتبرهم قدوة، كان هناك كريستيانو الذي أحببته كثيرًا، وخلال هذه الفترة كان لدينا كريستيانو وميسي".





وأضاف: "لدي الفرصة للعب مع نيمار الذي أعجبت به كثيرًا عندما كنت صغيرًا، إنهم اللاعبون الذين أعجبت بهم كثيرًا".





وردًا على سؤال حول ما إذا كان هؤلاء اللاعبون ما زالوا يلهمونه، أردف مبابي: "بالتأكيد، عندما تتاح لك الفرصة للعب في القمة، فأنت بحاجة إلى الحصول على الإلهام من الأفضل".





وأعلن مبابي أن هدف رونالدو المذهل ضد يوفنتوس في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا في 2018 هو أفضل هدف شاهده على الإطلاق، حين كان البرتغالي في صفوف ريال مدريد".





وواصل: " هدف رونالدو ضد جيجي بوفون، لقد أتيحت لي الفرصة للعب أمام جيجي وتحدث معي عن ذلك والشعور الذي شعر به عندما حدث ذلك خلال هذا الهدف الأسطوري، لذلك أود أن أقول هذا هو أفضل هدف شاهدته".





وتعليقا على هدفه المفضل، أكد مبابي: "أود أن أقول هدفي ضد كرواتيا خلال المباراة النهائية لكأس العالم، لقد كان أهم هدف سجلته حتى الآن، إن اختيار أحد الأهداف التي سجلتها أمر صعب للغاية، لأنني أتذكرها جميعًا، لكنني دائمًا ما أضع في اعتباري أهمية المباراة عندما أسجل واسم الخصم، لذا اختار هدفي ضد كرواتيا في النهائي".