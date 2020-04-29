استمرار نظام التعليم عن بعد لطلاب التخرج بتربية العريش





لافتا إلى وجود تفاعل وحرص على المشاركة من قبل الطلاب مع الأساتذة عن طريق المنظومة الجديدة .



وأضاف عميد الكلية، أن هناك تواصلا دائما مع رؤساء الأقسام والأساتذة لمتابعة انتظام سير الدراسه بنظامها الجديد لتحقيق أهداف الكليه في إيصال المادة العلميه إلكترونيًا للطلاب.



وأكد علي جاهزية كلية التربية ، لاستئناف الدراسة وتنظيم الامتحانات لطلاب دفعة التخرج في أي وقت وذلك وفقا للآليات التي تحددها الوزارة التي تعمل دائما على تحقيق مصلحة طلابها .

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ومن جانبه ..أكد الدكتور عصام عطيه وكيل كليه التربيه للدراسات العليا ،انه يتم تقديم المحاضرات للملتحقين بالدبلوم العام والخاص والماجستير عبر تطبيقات الإنترنت. ومن جانبه ..أكد الدكتور عصام عطيه وكيل كليه التربيه للدراسات العليا ،انه يتم تقديم المحاضرات للملتحقين بالدبلوم العام والخاص والماجستير عبر تطبيقات الإنترنت.





موضحا أن أعضاء هيئة التدريس سيقدمون ملخصا للمواد التي تم شرحها إلكترونيا مع بدء استئناف الدراسة للفصل الجاري .



وهناك تواصل دائم مع الملتحقين بالدراسات العليا للرد على استفساراتهم وتذليل العقبات التي تواجههم تنفيذًا لتوجيهات الدكتور حبش النادي رئيس الجامعة .



وأكد أنه تم تشكيل اللجان الثلاثيه بمختلف الاقسام وتحديد عناوين الأبحاث وتدشين جروبات جديدة للتواصل مع الطلاب لاستقبال الأبحاث بها وذلك تمهيدها لفحصها لاعتماد نتيجة الطلاب .









أكد الدكتور رفعت عزوز عميد كلية التربية جامعة العريش، أن الدراسة مستمرة بنظام التعليم عن بعد لطلاب التخرج والدراسات العليا