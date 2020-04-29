صحة الأقصر: زيادة عدد الأسرة بحميات المحافظة.. صور





أعلنت مديرية الصحة بالأقصر برئاسة الدكتور السيد عبد الجواد وكيل الوزارة أن العمل يجري علي قدم وساق لزيادة اسرة المرضي الداخلي بحميات الأقصر بواقع ٨ أسرة كمرحلة أولى لاستيعاب زيادة الحالات المترددة على حميات الأقصر.









وقال الدكتور بدران صلاح نائب مدير إدارة الحميات ان دعم مستشفى حميات الأقصر لا يتوقف وأنها على أولويات وزارة الصحة حيث يتم استغلال دعم الوزارة للمستشفى بأسرة المرضي و تم توفير عدد من الغرف لتجهيز ٨ أسرة للمرضى .





وقال الدكتور محمد الرملي مدير مستشفى حميات الأقصر إننا بصدد تجهيز قسم للرعاية المركزة بالمستشفى بقوة ٥ أسرة لاستقبال الحالات الحرجة بدلا من تحويلها خارج المستشفى .



