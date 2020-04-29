إحباط محاولة تهريب مشغولات ذهبية وبضائع إلى داخل البلاد.. صور

نجحت الأجهزة الأمنية فى إحباط محاولة تهريب كميات كبيرة من المشغولات الذهبية والبضائع خالصة الرسوم الجمركية إلى داخل البلاد.









أكدت تحريات ومعلومات قسم البحث الجنائى بإدارة شرطة موانى نويبع البحرى (بالإدارة العامة لأمن الموانئ) إعتزام (أحد الأشخاص– مقيم بمحافظة الدقهلية) المفوض لإنهاء الإجراءات الجمركية على رسالة أمتعة شخصية واردة للميناء من إحدى الدول العربية، والمحملة على سيارة نقل على متن عبارة قادمة من ميناء إحدى الدول العربية بإسم (عامل - مقيم بالدقهلية) تهريب بضائع أجنبية الصنع غير خالصة الرسوم الجمركية.





عقب تقنين الإجراءات تم تشكيل لجنة أمنية جمركية لتفتيش الرسالة المشار إليها، حيث أسفرت أعمالها عن ضبط (2) خاتم ذهبى مرصعان بفصوص يشتبه أن تكون من الألماس بوزن (38 جرام) تقريبًا و كمية من المشغولات الذهبية وزنت (328 جرام) تقريبًا و (7) ساعات يد ماركات متنوعة و (6) أقلام حبر ماركات متنوعه، وعبوة أحبار خاصة بها و جلد تمساح طبيعى مدبوغ و جاكت من فراء الثعلب الطبيعى و(13) قلاية كهربائية و(7) عصارة فواكه كهربائية و (48) مكواة كهربائية و(25) لفة أسلاك كهربائية متنوعة و(20) أزرار قميص بدلة متنوعة و (2010) قطعة ملابس جاهزة متنوعة و كمية قدرها (1320 كيلو جرام) ملابس مستعملة متنوعة مخفاه ضمن مشمول الرسالة، هذا وقد قدرت القيمة والرسوم والتعويض الجمركى بمبلغ (ثلاثه عشر مليون وثلاثمائة وأربعة وتسعون ألف وستمائة وسبعة وثمانون جنيهًا).





تم اتخاذ الإجراءات القانونية وذلك إستمرارًا جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم التهريب بشتى صورها، وتشديد الرقابة على كافة المنافذ بالبلاد.