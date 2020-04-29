حملات نظافة مكبرة خلال أوقات حظر التجوال بشوارع دمياط

عقدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، إجتماعًا اليوم، لمتابعه تنفيذ حملات نظافة بنطاق المدينة و جميع القرى التابعة لها خلال أوقات حظر التجوال اليوم وغدًا ، والتى ستكون تحت إشرافها المباشر.





حضر الاجتماع إسلام إبراهيم نائب محافظ دمياط و اللواء جمال عبد الرشيد السكرتير العام المساعد و حازم حواس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، و نائبى رئيس الوحدة المحلية ورؤساء الأحياء بدمياط وكذلك، مديرى إدارات المتابعة و التفتيش المالى والإدارى و المركبات والبيئة بالديوان العام.





ولفتت إلى أنه سيتم تدعيم تلك الحملات بمزيد من المعدات والعمال وذلك لرفع أية تجمعات للقمامة، على أن يتم متابعة تنفيذ هذه الأعمال بشكل دورى و حاسم خلال الفترة القادمة ، موجهة بإلزام مالكى الأراضى الفضاء بإحاطتها بسور من الطوب او الجمالون، وتحرير محاضر للمخالفين.

وشددت الدكتورة منال عوض على تكثيف الجهود واستئناف جميع المهام المكلفين بها، وذلك برفع جميع الإشغالات و طلاء واجهات المبانى وفقًا للتوجيه الرئاسى فى هذا الشأن، و ترخيص مركبات التوكتوك وخلافه من أعمال يستلزم تنفيذها على الوجه المطلوب، مؤكدة أنه سيتم اتخاذ إجراءات فورية حيال من يثبت تقصيره.