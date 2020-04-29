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محافظات

حملات نظافة مكبرة خلال أوقات حظر التجوال بشوارع دمياط

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 01:49 م
محافظ دمياط
محافظ دمياط
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زينب الزغبي
عقدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، إجتماعًا اليوم، لمتابعه تنفيذ حملات نظافة بنطاق المدينة و جميع القرى التابعة لها خلال أوقات حظر التجوال اليوم وغدًا ، والتى ستكون تحت إشرافها المباشر.

حضر الاجتماع إسلام إبراهيم نائب محافظ دمياط و اللواء جمال عبد الرشيد السكرتير العام المساعد و  حازم حواس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، و نائبى رئيس الوحدة المحلية ورؤساء الأحياء بدمياط وكذلك، مديرى إدارات المتابعة و التفتيش المالى والإدارى و المركبات والبيئة بالديوان العام.

ولفتت إلى أنه سيتم تدعيم تلك الحملات بمزيد من المعدات والعمال وذلك لرفع أية تجمعات للقمامة، على أن يتم متابعة تنفيذ هذه الأعمال بشكل دورى و حاسم خلال الفترة القادمة ، موجهة بإلزام مالكى الأراضى الفضاء بإحاطتها بسور من الطوب او الجمالون، وتحرير محاضر للمخالفين.

وشددت الدكتورة منال عوض على تكثيف الجهود واستئناف جميع المهام المكلفين بها، وذلك برفع جميع الإشغالات و طلاء واجهات المبانى وفقًا للتوجيه الرئاسى فى هذا الشأن، و ترخيص مركبات التوكتوك وخلافه من أعمال يستلزم تنفيذها على الوجه المطلوب، مؤكدة أنه سيتم اتخاذ إجراءات فورية حيال من يثبت تقصيره.
حملات نظافة مكبرة خلال أوقات حظر التجوال بشوارع دمياط
حملات نظافة مكبرة خلال أوقات حظر التجوال بشوارع دمياط
حملات نظافة مكبرة خلال أوقات حظر التجوال بشوارع دمياط
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