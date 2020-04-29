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رياضة

شوبير يهاجم الكاف بسبب مباراتي الأهلي والزمالك بأبطال إفريقيا

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 04:55 م
شوبير
شوبير
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عمرو الحلواني
انتقد الإعلامي أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة السابق، طلب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، من الاتحادات الأهلية بالقارة السمراء، تحديد مصير مسابقاتهم المحلية.

وأبدى "شوبير" عبر برنامج "الوش التاني" الذي يقدمه عبر إذاعة "أون سبورت إف إم"، اندهاشه من طلب الاتحاد الأفريقي.

وأضاف : " الكاف لم يستطع حسم إقامة مباريات دور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، وما زال حائرا في مدى إمكانية ما تبقى من مباريات قليلة في بطولات الأندية الأفريقية".
وتابع: "كيف يمكن للاتحادات المحلية في دول أفريقيا حسم أمرها خلال تلك الفترة الحرجة، في ظل وباء فيروس كورونا الذي تسبب في تجميد النشاط الرياضي في العالم كله".

وكان من المقرر أن يلتقى الأهلى مع الوداد المغربى، والزمالك مع الرجاء المغربى، فى الأسبوع الأول من شهر مايو المقبل، قبل أن يقرر الاتحاد الأفريقى تأجيل المنافسات، بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد.

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