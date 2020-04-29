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أخبار البلد

بارد ليلا .. تعرف على درجات الحرارة لطقس يوم الخميس

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 07:49 م
طقس - صورة تعبيرية
طقس - صورة تعبيرية
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نورهان خفاجي
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الخميس طقس معتدل نهارا بارد ليلا، مصحوبا بشبورة مائية صباحا والرياح معتدلة تنشط أحيانا على القاهرة الكبرى، معتدل نهارا بارد ليلا، شبورة مائية صباحا والرياح معتدلة، على الوجه البحري، لطيف نهارا بارد ليلا شبورة مائية صباحا الرياح معتدلة على السواحل الشمالية الغربية،  لطيف نهارا بارد ليلا ، شبورة مائية صباحا والرياح معتدلة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، مائل للحرارة نهارا بارد ليلا والرياح نشطة تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.


كما يتوقع الخبراء أن يكون الطقس مائلا للحرارة نهارا مائلا للبرودة ليلا والرياح معتدلة في شمال الصعيد، و مائلا للحرارة نهارا لطيفا ليلا والرياح معتدلة على جنوب الصعيد، وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية غربية
وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.


وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى
القاهرة  16 29
شبين الكوم 16 28
طنطا 15 28
دمنهور 15 26
الاسكندرية15 24
بلطيم 16 24
مطروح 15 22
السلوم 14 23
سيوة 13 31
بورسعيد16 23
دمياط 15 23
الزقازيق 15 28
الاسماعيلية15 29
السويس 16 29
العريش 15 23
رفح 14 22
راس سدر15 27
نخل 10 26
نويبع 21 29
طابا 17 26
كاترين 10 23
الطور 19 26
شرم الشيخ21 31
الغردقة 20 30
مرسى علم20 31
الفيوم 16 30
بنى سويف17 30
المنيا 17 31
اسيوط 18 31
سوهاج 18 32
قنا 19 33
الاقصر 20 33
اسوان 21 34
ابوسمبل22 33
الوادى الجديد22 32
شلاتين 19 32
ابورماد 20 31
حلايب 21 29
راس حدربه22 29
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