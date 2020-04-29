مطار مرسى علم يستقبل 142 مصريا من العالقين في فرنسا

يستقبل مطار مرسى علم الدولي، مساء اليوم الأربعاء، رحلة استثنائيه لشركة "إيركايرو" التابعة لوزارة الطيران المدني، قادمة من مدينة باريس، على متنها 142 من المصريين العالقين في فرنسا، منذ تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.





وتصل الرحلة sm2102 إلى مدينة مرسى علم، في حوالي الساعة 8.30 مساء، حيث تم تخصيص حجر صحي هناك بأحد الفنادق؛ لعزل العائدين من الخارج لمدة 14 يوما، وذلك تنفيذا لقرار وزارة الصحة حيال جميع المواطنين العالقين في دول الخارج؛ للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.





يذكر أن وزارة الطيران المدنى أعلنت عن تسيير نحو 22 رحلة طيران استثنائية لعودة المصريين العالقين بالخارج حتى نهاية أبريل الجاري، بالتنسيق مع وزارتي الهجرة والخارجية، في ظل تعليق حركة الطيران إلى المطارات المصرية، منذ منتصف مارس الماضي، بسبب فيروس كورونا المستجد.





وتأتي قائمة الدول التي سيتم عودة المصريين العالقين بها، كالآتي: "بيروت - الرياض - واشنطن - كازابلانكا - أمستردام - موسكو - البحرين - بومباي - جوانزو - فرانكفورت - المالديف - واشنطن - جوهانسبرج - بانكوك - كوالالمبور - أثينا - بلجراد - الجزائر - برشلونة - كييف - جاكرتا - أديس أبابا - نيروبي".



