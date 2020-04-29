حولوا المحنة إلى منحة.. طلاب دمياط يبتكرون اختراعات لتعقيم ونقل احتياجات مصابى كورونا بدون مخالطة

استقبل اليوم "عادل عثمان" وكيل وزارة التربية والتعليم ، بمكتبه، المهندس عصام عمر رئيس مجلس أمناء محافظة دمياط والمستشار طه الطحان رئيس مجلس أمناء إدارة دمياط الجديدة و أحمد البلشي أمين لجنة الموهوبين بمجلس الأمناء، بحضور عبد الرازق الزيني وكيل المديرية وأماني طراف مدير إدارة الموهوبين والتعلم الذكي، ومعهم الطلاب المخترعين أعضاء مركز الإبداع بمدينة دمياط الجديدة، الذين حصلوا على مراكز متقدمة في مسابقة "تحويل المحنة إلى منحة" التي أطلقتها إدارة الموهوبين والتعلم الذكي بالمديرية تحت رعاية لتشجيع الطلاب على الابتكار والتميز كلا فى مجال موهبته.





يأتى هذا في إطار خطة مجلس الآباء والأمناء لمديرية التربية والتعليم بدمياط بالعمل على تنمية الطلاب الموهوبين والمشاركة بمواهبه و ابتكاراته في خدمة مجتمعه، بالتعاون مع إدارة الموهوبين والتعلم الذكي.





واستمع "عثمان" لشرح الطلاب لابتكاراتهم التي أثبتوا من خلالها أن التعليم المصري ينتقل من النمط التقليدي إلى النمط الحديث القائم على البحث والإبداع والابتكار.





وقام الطالب عمر وليد البحيري بمدرسة أبو بكر الصديق باستعراض وشرح ابتكاره لثلاثة أجهزة خاصة بتعقيم مقبض الباب وتعقيم المشاية والحذاء عند اقتراب أي شخص من الباب، بالإضافة إلي ابتكار جهاز ريبوت تستخدمه المستشفيات لنقل مستلزمات مرضى كورونا أو للمرضى عموما.

واستمع عثمان لشرح الطلاب محمد أحمد ماضي و محمد وليد رشاد بمدرسة الكفراوى والطالب مازن وليد رشاد بمدرسة رياض الصالحين بإدارة دمياط الجديدة لابتكاراتهم الخاصة بجهاز التعقيم من كورونا وقياس درجة الحرارة لمعرفة إصابة المريض من عدمها.





وأعرب "وكيل الوزارة" عن سعادته بالطلاب، مؤكدا أن هذه الابتكارات تعد وسيلة لتنمية الإبداع والابتكار لدى الطلاب ، مشيرا ً إلى أن مثل هذه الإبتكارات تعمل على تحسين حضور الطلاب وتعزيز قدراتهم في التعلم الحديث والمتطور .



