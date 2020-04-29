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محافظات

خروج حالتين من مستشفى قها للعزل بعد تعافيهما من كورونا

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 08:23 م
مستشفى قها للعزل
مستشفى قها للعزل
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إبراهيم الهوارى

أعلن مستشفى قها للعزل الصحى خروج حالتين بعد تعافيهما اليوم، من بينهما حالة الطبيبة إيمان زايد من الفريق الطبي ببنها الجامعي التي أصيبت بالفيروس وهي حامل في نهاية الشهر الثامن وأثبتت التحاليل سلبية الإصابة للطبيبة مرتين عقب خضوعها للعلاج.


وتقدم الفريق الطبي بالمستشفى بالتهنئة للزميلة طبيبة الأطفال بمستشفى بنها الجامعة بتمام شفائها وارجعوها إلى بيتها معافاة.


وحرص أعضاء الفريق الطبي بالمستشفى على وداع الحالتين المتعافيتين والاحتفال بهما أثناء خروجهما من المستشفى.


وقال الدكتور محمد العجوز نائب مدير المستشفى ومدير الفريق الطبي إن عدد المتعافين من فيروس كورونا المستجد ارتفع إلى 113 شخصا بعد خروج حالتين جدد.


واضاف أن الفريق الطبي أسرة واحدة ويعاملون المرضى من هذا المنطق وأن عدد المتعافين من فيروس كورونا بالمستشفى ارتفع بسبب الحالة النفسية الجيدة التي تساهم في رفع معدلات الشفاء.


واوضح أن المستشفى لايعاني من أي عجز في الإمكانيات اللازمة لعلاج المرضى مشيرا أنه لايوجد أي نقص في الأدوية والمستلزمات الطبية في المستشفي وأن المصابين يحصلون على أدوية مضادة للفيروس وجميعها متوفرة.


واكد أن الأدوية تأتي بانتظام إلى المستشفى والأغذية تصل للمرضى في المواعيد المحددة موضحا أن وزارة الصحة وفرت لهم 42 جهاز تنفس صناعيا.

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