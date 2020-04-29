مشهد كوميدي لـ علي ربيع في مسلسل عمر ودياب

نشر الفنان على ربيع مشهد له من مسلسله "عمرو دياب" على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام .





وكتب معلقًا عليه :"اكنسى وامسحى في حد يدخل عمر ينضف اوضه العمليات هههه مسلسل عمر ودياب، على ربيع مستني رأيكم كل يوم على قناه اون الساعة ٦:٣٠ عَلى الفطار، والساعه ٩ عَلى قناه الحياة".





وتفاعل معه متابعوه بالتعليقات، وجاء ابرزها " عسل اووى بتموتني ضحك.. بتفرج علي المسلسل كل يوم.. دمكم سكر ربنا يحميكم".





مسلسل "عمر ودياب" بطولة علي ربيع، ومصطفى خاطر، وكارولين عزمي، بجانب عدد كبير من النجوم الشباب، والمسلسل من إخراج معتز التوني.



