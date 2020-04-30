برعاية صالون القاهرة الثقافي.. أمسية شعرية على صفحة معرض القاهرة للكتاب

ينظم صالون القاهرة الثقافي الدولي أمسية شعرية في العاشرة من مساء اليوم الخميس، عبر البث المباشر على صفحة معرض القاهرة الدولي للكتاب بموقع فيسبوك، تحت رعاية وزارة الثقافة وبالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي.

يشارك فى الأمسية الشعراء، سعيد شحاته – مصر ، نادي حافظ- مصر ، مبروك السياري- تونس ، فريدة بوقنة- الجزائر، سارة الزين – لبنان ، لورين القادري -لبنان، والملحن والفنان حسن زكي.

يدير الأمسية الشاعر والإعلامي محمد حميدة مؤسس صالون القاهرة الثقافي الدولي.

ويستضيف صالون القاهرة الثقافي الدولي بالتعاون مع هيئة الكتاب؛ أمسيات شعرية وموسيقية وندوات فكرية وأمسيات إنشاد ديني خلال شهر رمضان عبر الصفحة الرسمية لمعرض القاهرة الدولي للكتاب وقناة الهيئة المصرية العامة للكتاب.