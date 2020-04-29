AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

قوات الإنقاذ النهري تبحث عن عامل سقط من مركب في نيل نجع حمادي

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 10:50 م
البحث عن عامل فى
البحث عن عامل فى النيل
Advertisements
يوسف رجب
دفعت قوات الإنقاذ النهرى بنجع حمادي، بفريق للبحث عن عامل، سقط من مركب في نهر النيل بنجع حمادي.

تلقى اللواء شريف عبدالحميد، مدير أمن قنا، إخطارًا من العميد عبد الحميد بدر، مأمور مركز شرطة نجع حمادي، بغرق محمود معروف 22 عاما، مقيم بمنطقة الساحل.

تبين أن العامل سقط من مركب صغير أثناء عبوره من الشاطيء الشرقي للغربي بمدينة نجع حمادي.

وتكثف أجهزة الأمن بنجع حمادي ، برئاسة النقيب جابر السمان، معاون أول مباحث نجع حمادي، جهودها لكشف ملابسات الواقعة.

فيما تكثف قوات الحماية المدنية برئاسة المقدم أحمد نعيم، جهودها لانتشال الجثة من نهر النيل، قبل أن يجرفها التيار لمنطقة بعيدة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تركته خطيبته فانتحر.. البحث عن جثة شاب فى نهر النيل بالعياط

ترشيحاتنا

عاجل.. منع ظهور رامز جلال على أي وسيلة إعلامية تبث داخل مصر

دعوى قضائية لإنهاء عمل زوجة الإرهابى هشام عشماوى

علي جمعة: لا يجوز صلاة الفرائض داخل الكعبة

خطة التعايش مع الفيروس.. الحكومة: 4 أسلحة جديدة لمواجهة خطر كورونا.. فيديو

إحالة مخرج برنامج رامز جلال للتحقيق.. تفاصيل

قبضتي مليون دولار.. ياسمين رئيس تتصدر تويتر بعد مقلب مجنون رسمي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. مصلون يؤدون صلاة الجماعة أمام باب المسجد في الرياض.. فيديو

شاهد.. إنتاج قياسى لـ رولزرويس ولكن ليس سيارات فاخرة.. تعرف عليه

شاهد انهيار مسئولة الصحة الإسبانية على الهواء بسبب كورونا| فيديو