قوات الإنقاذ النهري تبحث عن عامل سقط من مركب في نيل نجع حمادي

دفعت قوات الإنقاذ النهرى بنجع حمادي، بفريق للبحث عن عامل، سقط من مركب في نهر النيل بنجع حمادي.





تلقى اللواء شريف عبدالحميد، مدير أمن قنا، إخطارًا من العميد عبد الحميد بدر، مأمور مركز شرطة نجع حمادي، بغرق محمود معروف 22 عاما، مقيم بمنطقة الساحل.





تبين أن العامل سقط من مركب صغير أثناء عبوره من الشاطيء الشرقي للغربي بمدينة نجع حمادي.





وتكثف أجهزة الأمن بنجع حمادي ، برئاسة النقيب جابر السمان، معاون أول مباحث نجع حمادي، جهودها لكشف ملابسات الواقعة.



