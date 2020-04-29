مرتضى منصور: اتحاد الكرة يحدد موعد استكمال الدوري او إلغائه الثلاثاء.. فيديو

كشف المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أن الاتحاد الافريقى لكرة القدم"كاف" أرسل خطابا رسميا للاتحاد المصري لكرة القدم لمعرفة موقفه فى استكمال الدوري موضحًا أن رد الاتحاد المصري يجب أن يكون يوم الثلاثاء سواء بالاستكمال أو الإلغاء.

وعلق المستشار مرتضى منصور، على خبر عودة الدوري في 15 يوليو، وقال : مين اللى قال الكلام ده" موضحًا أنه مع عودة الدوري المصري ولكن هذه المرحلة نطالب الجميع بالجلوس فى البيت للحفاظ على صحة المواطنين.





وأضاف مرتضى منصور، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " على مسئوليتى" المذاع على " قناة صدى البلد" تقديم الإعلامى أحمد موسى ، أن " أحمد موسي يناشد المواطنين بالتزام بالبيت و وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد تريد أن تتجول فى الشارع وتقبل رأس المواطنين للالتزم بالجلوس فى البيت".

ولفت مرتضى منصور، إلى أن قرار عودة الدوري سيتسبب فى الاختلاط وسيكون هناك أكثر من 100 شخص فى الملعب و سينتج عنه انتشار كورونا.





وأشار مرتضى منصور ، إلى أن الزمالك لن يستكمل الدوري العام إذا عاد، واللاعبون يحتاجون لوقت طويل لاستكمال الدوري.





وأوضح مرتضى منصور، أن فريق نادى الزمالك الفريق الوحيد الحاصل على بطولتين فى 2020.



