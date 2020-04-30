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محافظات

حملات تعقيم مكثفة.. محافظ الشرقية: عزل 1000 شخص بعد إصابة 83 بـ فيروس كورونا في المحافظة.. صور

الخميس 30/أبريل/2020 - 12:47 ص
عزل أكثر من 1000
عزل أكثر من 1000 شخص في الشرقية
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محمد الطحاوي

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية في تصريحات لـ "صدي البلد" أنه تم عزل 1000 شخص عزلاً منزليًا عقب إصابة 83 شخصًا بفيروس كورونا بعدد من مراكز المحافظة وتم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية.

 

وأضاف محافظ الشرقية أن المحافظة تتخذ كافة الإجراءات الوقائية بالإضافة إلي قيامه شخصيًا بزيارة لقرى المحافظة بمختلف المراكز للاطمئنان علي المشروعات الجاري تنفيذها، بالإضافة إلي إرسال رسالة طمأنينة لجميع المواطنين بعدم الذعر والخوف.

 

وشهدت مراكز ومدن محافظة الشرقية نشاطًا مكثفًا في أعمال التطهير والتعقيم للقري والأماكن الحيوية عقب إصابة 83 شخصًا بـ فيروس كورونا المستجد وعزل 1009 أشخاص بالمنازل تحسبًا لظهور أي أعراض إصابة بفيروس كورونا المستجد.

 

ودفع رؤساء المراكز والمدن بالمحافظة بالمعدات بالتنسيق والتعاون مع مديرية الشئون الصحية لرش وتعقيم أماكن ظهور الإصابات بفيروس كورونا المستجد واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة انتشار الفيروس.

 

وشنّ رؤساء المراكز ورؤساء الوحدات القروية حملات  لفض الأسواق وتفريق الباعة وتجمعات المواطنين تنفيذًا لتوجيهات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية للحد من التجمعات للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

 

وشنّت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة بلبيس بمحافظة الشرقية، اليوم، حملات تعقيم وتطهير لقرى "الكفر القديم وكفر إبراهيم وإنشاص والسعيدية وسلمنت" عقب الاشتباه في إصابة أشخاص بفيروس كورونا المستجد.

وشهدت أعمال التطهير والتعقيم تطهير جميع شوارع القري والأماكن الحيوية بالإضافة إلي العزل المنزلي للأسر المخالطة للحالات المصابة بالفيروس.

وتم تطهير وتعقيم كافة شوارع قرية "كفر القديم" التابعة للوحدة المحلية بكفر إبراهيم العايدي وتطهير وتعقيم شوارع قرية "السعيدية" وقرية "سلمنت" التابعتين للوحدة المحلية بإنشاص الرمل وتطهير وتعقيم عدد من المناطق داخل مركز ومدينة بلبيس (شارع 6 أكتوبر - منطقه خلف محطة القطار).

وأكد مصدر بديوان عام مركز بلبيس أنه شهد المركز اليوم إصابة 5 أشخاص بفيروس كورونا المستجد بواقع حالتين في مدينة بلبيس (شارع 6 أكتوبر - منطقة خلف محطة القطار) وحالة بالكفر القديم التابع للوحدة المحلية بكفر إبراهيم العايدي، وحالتين بالوحدة المحلية بإنشاص بقرية السعيدية وقرية سلمنت".

 

وقامت رئاسة مركز ومدينة ديرب نجم بتطهير قرية منشأة قاسم التابعة للوحدة المحلية بالعصايد واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية وأعمال تطهير وتعقيم لمكافحة فيروس كورونا المستجد حيث تم رش وتعقيم الشوارع الرئيسية والفرعية القرية وتطهير مداخل المنازل ودور العبادة والمنشات الحكومية بالقرية والمدارس.

حملات تعقيم مكثفة.. محافظ الشرقية: عزل 1000 شخص بعد إصابة 83 بـ فيروس كورونا في المحافظة.. صور
حملات تعقيم مكثفة.. محافظ الشرقية: عزل 1000 شخص بعد إصابة 83 بـ فيروس كورونا في المحافظة.. صور
حملات تعقيم مكثفة.. محافظ الشرقية: عزل 1000 شخص بعد إصابة 83 بـ فيروس كورونا في المحافظة.. صور
حملات تعقيم مكثفة.. محافظ الشرقية: عزل 1000 شخص بعد إصابة 83 بـ فيروس كورونا في المحافظة.. صور
حملات تعقيم مكثفة.. محافظ الشرقية: عزل 1000 شخص بعد إصابة 83 بـ فيروس كورونا في المحافظة.. صور
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