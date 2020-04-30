شوبير يكشف مصير لاعبي الأهلي والزمالك المشاركين في برنامج المقالب ..فيديو

كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق، عن مفاجأة بشأن مشاركة بعض لاعبي الأهلي والزمالك في برنامج المقالب الشهيرة خلال شهر رمضان الكريم.









وأكد "شوبير"، في تصريحات متلفزة عبر قناة "أون تايم سبورت"، أن اللائحة ستطبق في النادي الاهلي وتنص على خصم نسبة معينة من كل لاعب يشارك في برنامج من دون إذن سواء كان لاعبا أجنبيا أو مصريا أو تحت السن.













وأضاف شوبير أن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة هو المسئول الأول عن تطبيق اللائحة داخل الفريق، حيث قام بإرسال خطاب رسمي لـ مجلس الإدارة بشأن اللاعبين المشاركين والنسب المقرر خصمها.













وتابع الإعلامي أحمد شوبير، أن اللاعبين المشاركين في البرنامج هم "محمد الشناوي ومحمود عبد المنعم كهربا إضافة إلى سيد عبد الحفيظ".









وبالنسبة إلى الزمالك، فأكد أحمد شوبير أن طارق حامد وأشرف بن شرقي نجمي الفريق شاركا في البرنامج، ولكن بموافقة أمير مرتضى المشرف على الكرة، موضحًا أنه في حالة صرح لهما أمير فإن اللاعبين لا لوم عليهما.



