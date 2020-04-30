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مرأة

بفستان باللون الأحمر.. شمس الكويتية ترد على مهنئيها بعيد ميلادها

الخميس 30/أبريل/2020 - 02:52 ص
شمس الكويتية
شمس الكويتية
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آية التيجي
نشرت المطربة شمس الكويتية صورة عبر حسابها على إنستجرام، وظهرت بإطلالة غريبة ومختلفة ، وقد حصدت بها إعجاب الكثيرين؛ وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن حبهم لها.


وعلقت شمس الكويتية على صورتها، وكتبت: "اشكر كل حبايب قلبي الي هنوني في عيد ميلادي شكرا من قلبي".


وارتدت شمس الكويتية فستانًا باللون الأحمر الطويل، والمنقوش من الاعلى بالورود، بأكمام طويلة واختارت حزام باللون الاحمر حول خصرها، وهو ما أبرز أنوثتها وأناقتها بشكل كبير.


وقامت شمس الكويتية بإسدال شعرها القصير على وجهها، وأبرزت جمال ملامحها ببعض اللمسات من المكياج؛ حيث اختارت الكحل الأسود لتبرز جمال عينيها مع وضع اللون الروز كأحمر شفاه.


فيما اختارت شمس الكويتية بعض اللمسات من الإكسسوارات الناعمة، حيث ارتدت خواتم أنيقة باللون الذهبي، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالاتها.

واليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها..
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