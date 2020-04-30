طريقة عمل كنافة بالمكسرات بأسهل الخطوات

كنافة بالمكسرات من الحلويات الشهية و اللذيذة التى يعشق تناولها الكثير من الأشخاص فى شهر رمضان الكريم، فالنقدم لكم طريقة عمل كنافة بالمكسرات من مطبخ الشيف أميرة شنب مقدمة برنامج أميرة في المطبخ.
مقادير كنافة بالمكسرات
كنافة مفروكة
سكر
مكسرات مشكلة مطحونة ناعم
شربات جاهز
فستق مجروش للتقديم
-للشربات
2 كوب سكر
1 كوب ماء
1 عود ماء حبهان
1 ملعقة عسل جلوكوز
1 ملعقة سمن بلدي
عصير ليمونة
1 ملعقة زعفران بودرة
طريقة تحضير كنافة بالمكسرات
* تسخن سمنة وفيرة في حلة
* رصي الكنافة النيئة في أسفل الصينية
* يرش السكر والمكسرات على الوجه
* أضيفي طبقة أخرى من الكنافة
* تسقى بالسمنة المذابة
* توضع في الفرن حتى تصبح ذهبية اللون
* تسقى بالشربات
* تقدم مزينة بالفستق المجروش بالهنا