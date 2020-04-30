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منوعات

الملكة إليزابيث تهدي كيت ميدلتون هدية غير متوقعة في عيد زواجها

الخميس 30/أبريل/2020 - 06:31 ص
صدى البلد
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نهى حمدي
مرت تسع سنوات على زفاف كيت ميدلتون الخيالي وبداية حياتها كعضو في العائلة المالكة، وعلى مدار هذه السنوات تمكنت كيت من كسب قلب الملكة إليزابيث الثانية، لتصبح واحدة من المفضلات لديها.


ففي كل عام تحتفل كيت والأمير وليام بذكرى زواجهما في المنزل على انفراد، ويتبادل الثنائي الهدايا، ولكن ما فوجئت به "كيت" هي الهدية التي تلتقها من الملكة إليزابيث جدة زوجها الأمير ويليام. 


قدمت الملكة لـ "كيث" صليب السيدة الكبرى من النظام الملكي الفيكتوري (RVO) ، وهو أعلى ختم تمنحه الملكة، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.


ويتم منح الجوائز بموجب الأمر الملكي الفيكتوري شخصيًا من قبل الملكة، و RVO هي خمس فئات من عضو إلى رتبة نبيل أو سيدة الصليب الكبرى ، واتبعت كيت على خطى دوقة كورنوال ، التي حصلت على نفس التكريم في عام 2012 اليوبيل الماسي للملكة.


من المرجح أن الملكة منحت تلك الهدية إلى  كيت لتقديرها على عملها وانضمامها على مدار 8 سنوات الماضية كعضو في الملكية، والتي خلالهم دافعت عن قضاياها الخاصة مثل دعم نمو الأطفال في السنوات الأولى ، وسافرت في الكومنولث نيابة عن الملكة ورفعت الوعي بالصحة العقلية مع وليام والأمير هاري.

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