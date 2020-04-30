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فن

عبد العزيز مخيون يعلق على مشهد تمزيق محمد رمضان الباسبور المصري في البرنس

الخميس 30/أبريل/2020 - 06:48 ص
مسلسل البرنس
مسلسل البرنس
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شروق ابراهيم
تعرض الفنان محمد رمضان لحملة هجوم شرسة بسبب ظهوره في مشهد بأولى حلقات مسلسله البرنس وهو يمزق الباسبور بعدما بكي والده، الذي قام بدوره الفنان الكبير عبد العزيز مخيون.


وردا على حملة الهجوم التي وصفت محمد رمضان بالإساءة لمصر بسبب هذا المشهد، قال عبد العزيز لـ "صدى البلد"، معلقًا "الفن والدراما مجرد عالم خيالي، وليس على أساسهما نبني أي شيء".
 

وأوضح الفنان حسين فهمي، حقيقة تقديمه بلاغا ضد مشهد من مسلسل "البرنس" الفنان محمد رمضان. 


وقال الفنان حسين فهمي، في مداخلة هاتفية في برنامج  "the insider"، "أنا مقدمتش بلاغ ضد حد انا كنت معترض علي مشهد معين ، ولكن انا مقدمتش بلاغات ضد حد ، والنقابة متخذة اجرأتها زي ما هي عايزة لكن انا مش مع حد ولا ضد حد انا كنت معترض علي مشهد محدد ، كان لا يليق ان يتم بهذا الشكل".
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