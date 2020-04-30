عبد العزيز مخيون يعلق على مشهد تمزيق محمد رمضان الباسبور المصري في البرنس

وردا على حملة الهجوم التي وصفت محمد رمضان بالإساءة لمصر بسبب هذا المشهد، قال عبد العزيز لـ "صدى البلد"، معلقًا "الفن والدراما مجرد عالم خيالي، وليس على أساسهما نبني أي شيء".

وأوضح الفنان حسين فهمي، حقيقة تقديمه بلاغا ضد مشهد من مسلسل "البرنس" الفنان محمد رمضان.







