أهمية ممتص الصدمات في السيارة

من المعروف أن ممتص الصدمات من الأجزاء الهامة في نظام التعليق في السيارة وهو جزء لا يتجزأ عنه.





كما وتتلخص وظيفته في السيارة في منحها درجة عالية من التماسك وتهدئة ارتجاج السيارة أثناء القيادة خاصة على الطرق غير الممهدة. ومن الضروري الاهتمام بممتص الصدمات وصيانته من فترة لأخرى حيث أن أي خلل في النظام يمكن أن يؤدي إلى انحراف السيارة عن الطريق أو تمايلها. ,وفي هذا الطريق سنقدم لها كيفية الحفاظ على ثقل عافية القيادة.

من المهم جدًا فحص ممتص الصدمات من وقت لآخر للتأكد من عمله بالكفاءة المطلوبة بالطريقة الآتية:

1- تحتاج هذه الخطوة إلى وقوف السيارة على أرض مستوية ورفعها بشكل مستوٍ أيضًا، ثم النظر أسفل السيارة وملاحظة وجود ارتفاع في أحد جوانب السيارة عن الأخرى.

2- فحص قدرة ممتص الصدمات على تخفيف الاهتزازات لاحظ اهتزاز السيارة عند الضغط على المكابح وأثناء العودة إلى حالة الاستقرار الطبيعية. إذا استمرت الاهتزازات أكثر من مرة أو مرتين فهذا يدل على تلف ممتص الصدمات في السيارة.