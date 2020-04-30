نائب محافظ الغربية يصمم صندوقا جديدا لجمع القمامة بالمحافظة.. صور

عرض الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية ونائبه الدكتور أحمد عطا، على اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أحد الأفكار الجديدة التي قاموا بتنفيذها خلال الشهر الجارى بحى ثان طنطا والخاصة بإنتاج صندوق جديد لجمع القمامة.





وقام الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ بالتصميم الهندسى له بالتعاون مع استشاري المحافظة للأعمال الميكانيكية بالتعاون مع احدى الشركات الخاصة ، والصندوق محكم الغلق.





ولفت إلى أن التصميم الهندسى للصندوق يسمح بإلقاء القمامة بداخله، كما يوجد بالصندوق باب أحادي الفتح وله منزلق يصعب الوصول للقمامة داخله من أعلي، حيث يستحيل فتح الصندوق بغير الأداة الخاصة به إلا من خلال مسئول الحي.





وأوضح الدكتور طارق رحمى أن الهدف من إنتاج هذا الصندوق هو الحفاظ علي القمامة حال تدويرها والحد من تبعثرها خارج الصناديق التقليدية ورفع مستوى النظافة والارتقاء بالمظهر الحضاري، إلى جانب تسهيل عمل سيارات جمع القمامة والحد من تراكمها في الشوارع.





مضيفا أنه سيتم تعميم الصناديق في جميع مراكز المحافظة خلال الفترة المقبلة، حيث يجرى التنسيق لصناعة أكثر من 100 صندوق جديد.





وأضاف المحافظ أنه تم وضع كاميرات مراقبة أعلى الصناديق لضبط ومنع أى مخالفات فى هذا الشأن.





وأشار اللواء محمود شعراوى إلى دعم الوزارة لأى أفكار مبتكرة ومبادرات لحل مشكلة القمامة والمساعدة فى تحسين مستوى النظافة فى الشارع، مشيدًا بجهود محافظ الغربية ونائبه التى تم القيام بها خلال الفترة الماضية والخطط والرؤى التي تم وضعها للمساهمة فى تنمية موارد المحافظة.





كما تم استعراض جهود المحافظة فيما يخص الأسواق العشوائية ونقلها إلى أماكن أخرى للحد من انتشار فيروس كورونا وتحصيل حقوق الدولة من تلك الأسواق.