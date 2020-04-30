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أخبار العالم

في أول مؤتمر صحفي بعد شفائه.. بوريس جونسون يوجه تحذيرا خطيرا لـ البريطانيين بشأن كورونا

الخميس 30/أبريل/2020 - 11:02 ص
بوريس جونسون يوجه
بوريس جونسون يوجه تحذيرا خطيرا لـ البريطانيين بشأن كورونا
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دعاء أبوهشيمة
سيحذر رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الخميس، البريطانيين من مخاطر موجة ثانية قاتلة من فيروس كورونا المستجد إذا تم تخفيف القيود المفروضة قبل أوانها.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، من المتوقع أن يستعرض رئيس الوزراء البريطاني أفكاره بشأن القيود الاجتماعية، مساء اليوم، خلال المؤتمر الصحفي اليومي لدوانينج ستريت والذي يحضره لأول مرة هذا الشهر بعد تعافيه من "كوفيد-19".

وكان المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني، قد أعلن أن جونسون، بدأ استئناف مهام عمله من مكتبه عقب شفاءه. 

وقالت مصادر حكومية إن جونسون سيشيد بالتقدم المحرز في السيطرة على الفيروس وجهود خدمة الصحة الوطنية للتغلب عليه.

ووضحت المصادر أن رئيس الوزارء سيتحدث مع البريطانيين أيضا بشأن صعوبة تخفيف قيود الإغلاق، والذي يعتقد أنه يكلف اقتصاد ملياري جنيه استرليني يوميا.

وسيحذر جونسون من أن الحكومة لن تؤيد رفع أي إجراء من شأنه المخاطرة بالعودة إلى النمو المتسارع للفيروس.

يجتمع مجلس الوزراء صباح اليوم لمناقشة 'المرحلة الثانية'، ولكن من الواضح جدا أن جونسون سيبدد  أي آمال في إنهاء الإغلاق.

وكان وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، قد صرح أمس الأربعاء بأن ارتفاع معدل الإصابة بفيروس كورونا في ألمانيا يكشف سبب عدم قيام المملكة المتحدة برفع إجراءات الإغلاق قريبا.

وحذر وزير الخارجية البريطاني من أن تخفيف القيود الصارمة قبل معادها خطر كبير يقضي على "كل عمل شاق" تم اتخاذه.

فمنذ أن أعلنت أنجيلا ميركل عن تخفيف إجراءات الإغلاق، ارتفع معدل انتشار الفيروس. وهذا يعني أنها معرضة لخطر استئناف النمو السريع.

وأكد راب أن: "الارتفاع الثاني سيضر بشكل كبير بالصحة العامة وسيؤدي إلى المزيد من الوفيات من كوفيد-19، وهذا في حد ذاته سيؤدي إلى إغلاق ثانٍ يسبب المزيد من الآلام الاقتصادية طويلة الأجل.
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