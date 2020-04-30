انتعاش الذهب بعد خسائر مبكرة وتأثر الشهية بقرار الفيدرالي الأمريكي

انتعش الذهب بعد خسائر مبكرة اليوم، الخميس 30 أبريل، حيث تأثرت الشهية للمخاطرة بقرار الفيدرالي الأمريكي إبقاء أسعار الفائدة قريبة من الصفر وبالآمال في تحفيز جديد من البنك المركزي الأوروبي . بعد خسائر مبكرة اليوم، الخميس 30 أبريل، حيث تأثرت الشهية للمخاطرة بقرارإبقاء أسعار الفائدة قريبة من الصفر وبالآمال في تحفيز جديد من





وبحلول الساعة 08:13 بتوقيت غرينتش، كان السعر الفوري للذهب مرتفعا 0.3% إلى 1715.84 دولار للأونصة، وصعدت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 1% إلى 1730.30 دولار للأونصة.





الفدرالي الأمريكي يعزز التوجه العام المساند للذهب ... الذهب سيبدو مغريا للغاية لأن حيازته لا تكاد تكلف شيئا في الوقت الحالي". وقال ستيفن إينس، كبير مخططي السوق لدى أكسي كورب للخدمات المالية: "الدعم الهائل الذي نتلقاه منيعزز التوجه العام... الذهب سيبدو مغريا للغاية لأن حيازته لا تكاد تكلف شيئا في الوقت الحالي".

وفي المعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاديوم 3.1% إلى 1995.87 دولار للأونصة، وزاد البلاتين 0.2% مسجلًا 776.35 دولار للأونصة، في حين انخفضت الفضة 0.5% إلى 15.29 دولار للأونصة.



