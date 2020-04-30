AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

انتعاش الذهب بعد خسائر مبكرة وتأثر الشهية بقرار الفيدرالي الأمريكي

الخميس 30/أبريل/2020 - 11:45 ص
الذهب
الذهب
Advertisements
وكالات
انتعش الذهب بعد خسائر مبكرة اليوم، الخميس 30 أبريل، حيث تأثرت الشهية للمخاطرة بقرار الفيدرالي الأمريكي إبقاء أسعار الفائدة قريبة من الصفر وبالآمال في تحفيز جديد من البنك المركزي الأوروبي.

وبحلول الساعة 08:13 بتوقيت غرينتش، كان السعر الفوري للذهب مرتفعا 0.3% إلى 1715.84 دولار للأونصة، وصعدت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 1% إلى 1730.30 دولار للأونصة.

وقال ستيفن إينس، كبير مخططي السوق لدى أكسي كورب للخدمات المالية: "الدعم الهائل الذي نتلقاه من الفدرالي الأمريكي يعزز التوجه العام المساند للذهب... الذهب سيبدو مغريا للغاية لأن حيازته لا تكاد تكلف شيئا في الوقت الحالي".
 
وفي المعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاديوم 3.1% إلى 1995.87 دولار للأونصة، وزاد البلاتين 0.2% مسجلًا 776.35 دولار للأونصة، في حين انخفضت الفضة 0.5% إلى 15.29 دولار للأونصة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بسبب كورونا.. الذهب يسجل أعلي سعر له منذ 7 سنوات

الذهب يصعد بفعل انتشار فيروس كورونا وآمال خفض الفائدة

الذهب يهبط 1% مع انتعاش الأصول عالية المخاطر

الذهب يرتفع باعتباره «ملاذًا آمنًا» قبل اجتماع أوبك+

المعدن الأصفر لا يتوقف.. أسعار الذهب تقفز نحو 2%

الذهب يتراجع بفعل جني أرباح لكنه يتماسك فوق 1700 دولار

ترشيحاتنا

ما مقدار فدية الصيام عن اليوم ؟.. البحوث الإسلامية يوضح

كيف أحسب زكاة المال.. تعرف على طريقة بسيطة لكل أنواع الزكاة

أول صور لـ ياسمين صبري وأبو هشيمة بعد الزواج.. شاهد

تجاوز المليون شخص.. بشرى سارة عن شفاء كورونا حول العالم

خلدتها الصور النادرة.. كيف كان يقضي أهالي الغردقة شهر رمضان قبل قرن من الزمان؟

السعودية تبني 14 فندقا فاخرا في 5 جزر بالبحر الأحمر.. تفاصيل المشروعات

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فى ذكرى رحيل نزار قبانى.. تعرف على علاقة الحب بانتحار شقيقته وكواليس صدامه مع جمال عبد الناصر

خلدتها الصور النادرة.. كيف كان يقضي أهالي الغردقة شهر رمضان قبل قرن من الزمان؟

شاهد إصدارًا رياضيًا محدودًا من مازدا للسوق البريطانية.. صور