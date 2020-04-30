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توك شو

هالة زايد تقبل تحدي غسل اليدين من مدير منظمة الصحة العالمية.. شاهد

الخميس 30/أبريل/2020 - 12:33 م
هالة زايد
هالة زايد
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ريهام فيكتور
عرضت " قناة مصر الاولى " فيديو لوزيرة الصحة والسكان الدكتورة " هالة زايد " توضح فيه الطرق الصحيحة لغسل اليدين .

قبلت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد الشكر، تحدي تادروس أدهانوم، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، بعدما رشحها لتحدى "#SafeHands، أو غسل اليدين، حيث نشرت وزيرة الصحة فيديو وهى تغسل يديها بشكل صحيح
، وعلقت "انضممت إلى التحدى وتعزيز احتياطات بسيطة، لحماية نفسك.. اتبع تعليمات منظمة الصحة العالمية.. إرشادات اغسل يديك".

وقالت وزيرة الصحة والسكان أنها قبلت التحدى الذى دعى له مدير الصحة العالمية الدكتور تادروس مدير عام منظمة الصحة العالمية  لحماية انفسنا وحماية بلادنا واولادنا .

وكان تادروس أدهانوم، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، نشر تغريدة قال فيها، "أرشح لخوض تحدى الأيدى الآمنة ومشاركة مقاطع الفيديو الخاصة بهم ودعوة 3 أشخاص آخرين على الأقل للانضمام إلينا! معا ضد COVID19"، ومن بين الأسماء التى رشحها كانت الدكتورة هالة زايد.

و من ثم اضافت الدكتورة هالة زايد فى نهاية الفيديو انها تتحدى الشعب المصرى كله بعمل مثل هذا الفيديو ونشرة  لحماية اسرنا واهالينا .

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