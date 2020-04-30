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محافظات

فقرات إنشاد ديني وندوات ثقافية وفنية أون لاين في المنيا

الخميس 30/أبريل/2020 - 12:41 م
صدى البلد
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أيمن رياض
بدأ فرع ثقافة المنيا بإقليم وسط الصعيد الثقافي بث لياليه الثقافية والفنية "أونلاين" ضمن احتفالات الهيئة العامة لقصور الثقافة بشهر رمضان المبارك ١٤٤١ هجرية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك

، وذلك في إطار مبادرة وزارة الثقافة "خليك في البيت.. الثقافة بين إيديك".

وتتضمن الفعاليات محاضرة بعنوان "الشباب وضرورة الوعي بالتاريخ الوطني" يعدها قصر ثقافة المنيا ، وورشة عمل لزينة رمضان ببيت ثقافة سمالوط ، وورشة فنية "نموذج لفانوس رمضان" بيت ثقافة العدوة ، فقرة للإنشاد الدينى من إعداد قصر ثقافة أبو قرقاص وبيت ثقافة بني مزار، بجانب تقديم عدد من العروض الأرشيفية أونلاين منها عروض برنامج المواطنة وقبول الآخر، عرض فنون شعبية المنيا قصر ثقافة المنيا، وعرض أفلام كارتون.


بينما يعد قصر ثقافة المنيا برنامج اليوم الثامن لشهر رمضان بفاعليات محاضرة بعنوان "دور الثقافة في التنمية الشاملة، كما يعد بيت ثقافة سمالوط محاضرة ثقافية بعنوان "مهارات القيادة الفعالة


"، ويعد بيت ثقافة ديرمواس فقرة إنشاد ديني، بجانب تنظيم قصر ثقافة أبو قرقاص ورشة فنية "فانوس رمضان بالخرز"، كذلك يعد قصر ثقافة ملوى ورشة "رسم وتلوين" .


وبعنوان "مصر مهد الأديان" يقدم بيت ثقافة مطاي محاضرة تثقيفية، بالإضافة إلى محاضرة بعنوان "الشباب وضرورة الوعي المجتمعي" يعدها قصر ثقافة مغاغة، وينظم بيت ثقافة بنى مزار أمسية شعرية مصورة، إلى جانب تقديم بعض العروض الفنية الأرشيفية من عروض برنامج المواطنة وقبول الأخر، عرض موسيقى عربية المنيا وعرض كورال أطفال المنيا لقصر ثقافة المنيا .

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