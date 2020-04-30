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أخبار البلد

سعفان: العامل المصري هو ثروة الوطن الحقيقية ومحور التنمية

الخميس 30/أبريل/2020 - 01:19 م
محمد سعفان - وزير
محمد سعفان - وزير القوى العاملة
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هيثم سعد الدين
وجه محمد سعفان، وزير القوى العاملة، رسالة تهنئة لعمال مصر بمناسبة الاحتفال بعيد العمال أول مايو، مشددا على الدور الكبير الذي يقومون به وبذلهم للكثير من التضحيات ومواصلة عملية الإنتاج في الظروف التي يمر بها العالم، ومصر من جراء فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وقدم وزير القوى العاملة رسالة حب وتقدير لكل عامل على أرض مصر بهذه المناسبة، اعترافا بأهمية دور العمال في البناء، مؤكدا أن التجارب أثبتت أنه لا ازدهار لبلد دون عرق وجهد أبنائه في دفع عجلة الإنتاج إلى الأمام وتحقيق التنمية الشاملة في مختلف القطاعات المصرية.

وقال الوزير: "إن عمال مصر حققوا لبلدهم مكانة مرموقة في العالم تشهد لهم وتؤكد جدارة وعظمة المصريين، بهد أن حققوا  بسواعدهم تنفيذ المشروعات العملاقة التي شهد لها العالم، وعبرت مصر بقيادتها السياسية وعمالها ومعهم كل فئات الشعب برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تم خلال السنوات الأربع الماضية كحل حتمي لتحقيق التنمية المستدامة، ووضع الدولة المصرية على خارطة الطريق الصحيح لتحقيق التنمية الشاملة، ما أسهم فى امتصاص الآثار السلبية لفيروس كورونا.

وتابع: "وكانت مصر سباقة في اتخاذ الإجراءات الاحترازية علي المستويات الصحية والاجتماعية والاقتصادية وعدم المساس بعمال القطاع الخاص في تلك الظروف التي يعيشها العالم ومصر بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد".

وأكد وزير القوي العاملة أن العامل المصري هو ثروة الوطن الحقيقية ومحور التنمية، وقاعدة الانطلاق نحو مستقبل أفضل، لافتا إلي أن تعاليم كل الديانات السماوية أوصت أن العمل عبادة ، متابعا: "فيا عمال مصر أخلصوا وأتقنوا في عملكم ، وأعلموا أن وطنكم ينتظر ثمرة جهودكم ، عملا دؤوبا وإنتاجًا وفيرًا ، يحرص علي أن تكون حقوقكم دوما بإذن الله مصانة".
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