AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

التعليم : 570 ألف طالب أدوا امتحان عربي 2 ثانوي إلكترونيا بلا مشاكل اليوم

الخميس 30/أبريل/2020 - 04:14 م
امتحانات الصف الثاني
امتحانات الصف الثاني الثانوي
Advertisements
ياســـمين بدوي
أدى طلاب الصف الثاني الثانوي، اليوم الخميس، امتحان مادة اللغة العربية على موقع منصة الاختبارات الإلكترونية من خلال أجهزة التابلت وبعض أجهزة المحمول والكمبيوتر في أولى أيام امتحانات نهاية العام الدراسي 2020/2019، والتي تستمر حتى 17 مايو 2020.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم أنه قد نجح عدد 570 ألفًا و850 طالبا/طالبة من طلاب الصف الثاني الثانوي في تأدية امتحان اليوم بدون اي شكاوى او مشاكل تقنية ، من إجمالي 573 ألفًا و677 طالبا/طالبة بمختلف محافظات الجمهورية، بنسبة 99.51% من إجمالي عدد الطلاب.

وأدي الطلاب الاختبار علي مجموعتين، ففي المجموعة الأولي (من 9 صباحًا حتي 12 ظهرًا) نجح 284 ألفًا 979 طالب/طالبة من تأدية الامتحان من إجمالي 287 ألفًا و6 طالب/طالبة بنسبة 99.29%، وفي المجموعة الثانية (من 12 ظهرًا حتي 3 عصرًا) نجح 285 ألفًا و871 طالبا/طالبة من تأدية الامتحان من إجمالي 286 ألفًا و671 طالبا /طالبة بنسبة 99.72%.

ويؤدي طلبة الصفين الأول والثاني الثانوي امتحان نهاية العام الدراسي (مايو 2020) إلكترونيًا من المنزل على التابلت، فيما درسه الطالب في الفصل الدراسي الثاني حتى 15 مارس 2020 (بداية تعليق الدراسة)، وسيتم تصحيحه إلكترونيًا، وإرسال نتيجة الامتحان للطلاب.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن رابط لتسجيل حضور طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي الاختبار يوميًا وتسجيل الشكاوى أثناء الاختبار، وذلك عبر الرابط التالي: https://thaneduone.emis.gov.eg/attend-complain

ويؤدي طلاب الصف الأول الثانوي امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى يوم السبت الموافق 2 مايو 2020، بينما يؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى يوم الأحد 3 مايو 2020.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رغم دعوات المقاطعة.. التعليم: 580 ألف طالب امتحنوا جغرافيا اولى ثانوي اليوم إلكترونيا من المنازل

طارق شوقي: ضبط المعلم المحرض على مقاطعة الامتحانات الإلكترونية وفصله من التعليم

التعليم : غرف العمليات تتابع سير امتحان الصف الأول الثانوي .. ولا شكاوى حتى الآن

طلاب أولى ثانوي يستأنفون امتحاناتهم التجريبية إلكترونيا من المنازل .. غدا

طلاب الصف الأول الثانوي يمتحنون الرياضيات إلكترونيا من منازلهم .. اليوم

التعليم: 577 ألف طالب في أولى ثانوي امتحنوا الرياضيات من المنازل اليوم

ترشيحاتنا

هل ينتظر الصائم الانتهاء من أذان المغرب لبدء الإفطار .. علي جمعة يجيب

كورونا يدخل شمال سيناء.. تفاصيل أول إصابة بالفيروس في آخر محافظات مصر

بشكل آمن.. حضري بودرة السوبيا بالمنزل بأبسط الخطوات

ياسمين رئيس تسخر من نفسها.. شاهد

غازات البطن فى رمضان 3 حيل تخلصك منها فورا.. فيديو

داهم المساجد.. ألمانيا تحظر حزب الله وتصنفه إرهابيا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كورونا مش عار .. التنمر وفقدان الأمل يدفعان بعض مرضى الفيروس للانتحار

عروض وهدايا مجانية لسائقي النقل من شل.. في ظل انتشار كورونا

بمجوهرات لافتة.. أنابيلا هلال تخطف الأنظار بإطلالة ناعمة