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محافظات

توريد 3175 طن قمح للصوامع والشون بقنا

الخميس 30/أبريل/2020 - 05:05 م
قمح
قمح
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يوسف رجب

قال اللواء اشرف الداودي، محافظ قنا، إن صوامع وشون المحافظة استقبلت اليوم 3175 طنا  و639 كيلوجرام من محصول القمح، ليصبح اجمالي ما تم توريده حتي الآن 39379 طنا و52 كيلوجرام من القمح.


و أشار محافظ قنا، إلى أن إجمالي المساحات المنزرعة بمحصول القمح خلال الموسم الحالي بجميع مراكز المحافظة بلغت 105 ألف فدان، بينما تبلغ السعة التخزينية الإجمالية للصوامع والشوّن بالمحافظة 173 ألفا و 590 طن موزعة على 4 صوامع بسعة تخزينية تصل إلى 150 ألف طن و 8 شون بإجمالي طاقة تخزينية بلغت 23 ألف و 590 طنا.

 و أكد الداودي، بأنه يتم استلام القمح بالمواقع التخزينية وتحديد درجة النقاوة ومن ثم سعر الأردب من خلال لجنه تضم ممثل من "التموين، الزراعة، هيئة سلامة الغذاء" حيث بلغ سعر الأردب 700 جنيه لدرجة النقاوة 23.5   قيراط  و 685 جنيه لدرجة النقاوة 23 قيراط و 670 لدرجة النقاوة 22.5 قيراط.

و أشار محافظ قنا، إلى أن المعايير السابقة للاستلام، تتم طبقا لما حددته وزارة التموين والتجارة الداخلية في بداية موسم توريد القمح الجاري، لضمان استلام أنواع ذات جودة عالية.

و أكد محافظ قنا، متابعته بصفة دورية لأعمال التوريد  إلى صوامع وشوّن المحافظة للتأكد من انتظامها دون أي معوقات، مع التأكيد بعدم استلام أصناف القمح التي تقل جودتها عن 22.5 قيراط.

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