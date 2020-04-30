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تعليم

محافظ أسوان يصدر قرارًا بترقية 1085 من العاملين بمديرية التربية والتعليم

الخميس 30/أبريل/2020 - 05:42 م
محافظ أسوان يصدر
محافظ أسوان يصدر قرارًا بترقية 1085 من العاملين
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شاذلى عبد الفتاح
أصدر اللواء أشرف عطية محافظ أسوان قرارًا بترقية 1085 من العاملين بمديرية التربية والتعليم من شاغلى وظائف المعلمين. 

كما يتضمن قرار الترقية أيضًا ما يقابل شاغلى وظائف المعلمين من وظائف الأخصائيين الإجتماعيين والنفسيين ، وأخصائى التكنولوجيا والصحافة والإعلام وأمناء المكتبات الذين إستوفوا البرامج التدريبية التى إعتمدتها الأكاديمية المهنية للمعلمين والحاصلين على شهادة الصلاحية اللازمة للترقية وفقًا لأحكام قانون التعليم ولائحته التنفيذية. 

كما أعطى اللواء أشرف عطية توجيهاته بمنح المرقون بدل الإعتماد المقرر قانونًا وعلاوة الترقية إعتبارًا من الشهر القادم. 

وكلف محافظ أسوان مسئولى مديرية التربية والتعليم بسرعة التحقق من إستيفاء المرقين باقى المتطلبات والإجراءات اللازمة لتنفيذ قرار الترقية وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة .

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وياتى ذلك من أجل النهوض بالعملية التعليمية وتحسين الظروف المعيشية والمهنية للمعلمين وغيرهم من الموظفين والإداريين. 

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