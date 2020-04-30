معارض سعودي متآمر مع قطر يتحول إلى مشرد في شوارع بريطانيا.. شاهد

تداول رواد مواقع التواصل مقطعا ظهر فيه الخائن خالد الجهني، مشردًا في شوارع لندن، بعد احراق كرته من قبل جهات مدعومة من النظام القطري وفق ما ذكرته صحيفة المناطق السعودية.





وفي المقطع المتداول ظهر الجهني بحال المشردين وقال ”:أنا خالد الجهني المعارض السعودي، تم الاعتداء علي، وأمر بوقت صعب جدًا أرجو أن انجو ” .





يذكر أن الجهني تورط في جلب وكالات الأنباء المعادية، وقاد مظاهرات في الرياض عام 2011 أبان ثورات ما يسمى بـ الربيع العربي لإسقاط الدولة بتوجيه من تنظيم الحمدين ، لينتهي مصيره مشرد في شوارع لندن التي يدعي انها ام الحرية.









وظهر المعارض الهارب إلى بريطانيا خالد الجهني عبر مقطع فيديو بمنظر صادم يتحدث عن وضعه المأساوي وتشرده وشعوره بالخوف .





وكشف عن تعرضه للتهديد بالذبح ، مشيرًا إلى أن بريطانيا رفضت إعطائه فيزا بعد 4 سنوات من إقامته.



