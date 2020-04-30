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أخبار العالم

المغرب يسجل 102 إصابة جديدة وحالتي وفاة بـ فيروس كورونا

الخميس 30/أبريل/2020 - 06:24 م
المغرب يسجل 102 إصابة
المغرب يسجل 102 إصابة جديدة وحالتي وفاة بفيروس كورونا
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شيماء مصطفى
أعلنت وزارة الصحة المغربية عن تسجيل 102 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ24 الماضية.


وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في المغرب إلى 4423 حالة مؤكدة.


وسجلت الوزارة حالتي وفاة بفيروس كورونا، ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 170 حالة.


فيما تم تسجيل 56 حالة شفاء جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي للحالات التي نجحت في التعافي إلى 984 حالة.


وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.
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