شاهد.. صوفينار تأكل التوت في الحجر المنزلي

نشرت الفنانة الاستعراضية صوفينار صورة جديدة لها عبر خاصية "ستورى" على حسابها بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".





وظهرت صوفينار بإطلالة أنيقة وهى تأكل "التوت" داخل منزلها بالتزامن مع فترة الحجر الصحي لمجابهة فيروس كورونا المستجد.





وسافرت صوفينار مؤخرا إلى إسبانيا لتقديم حفل استعراضي عن فنون الرقص الشرقى.





يذكر أن صوفينار تستعد حاليا لتقديم عدد من الحفلات بجانب مباشرة عملها الفنى، حيث من المتوقع أن تقوم بتصوير عمل سينمائى جديد فى الفترة المقبلة.







