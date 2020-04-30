بسبب فيروس كورونا.. توسعات في سكن أطباء مستشفى بني سويف الجامعي

قرر عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفى الجامعى ببنى سويف دكتور عاطف مرسي، بسرعة الانتهاء من توسعات سكن الأطباء بالمستشفى الجامعي للحفاظ على الأطباء وعدم انتقال العدوى إليهم بزيادة المسافات بين الأسرة حسب التعليمات المطلوبة والحفاظ على المرضى.

وقال الدكتور محمد شعبان مدير عام المستشفى إنه تم توسعة سكن الأطباء إلى ٥ أماكن متفرقة بالدور الثالث العلوي والدور السادس العلوي لاستيعاب الاطباء والحفاظ على المسافات بينهم في إطار تنفيذ خطة الدولة الوقائية لمجابهة خطر فيروس كورونا المستجد وفي إطار الإجراءات الاحترازية اللازمة للتصدي له، كما تم تزويد السكن بشبكة الإنترنت والواي فاي لإطلاع الأطباء على آخر المستجدات بهذا الفيروس، وتم تزويد قسم الصدرية بشبكة الإطفاء الذاتي وجاري استكمالها بباقي أقسام المستشفي.





واطمأن عميد كلية الطب ومدير المستشفى الجامعي على توافر المستلزمات الطبية بإدارة التموين الطبي واستكمال المستلزمات الناقصة الخاصة بمواجهة هذا الفيروس الخطير، مشددا على حرص المستشفى الجامعي الدائم على سلامة فريقها الطبي المتميز من هيئة تمريض وأطباء، لمواجهة فيروس كورونا المستجد.





ووجه الوحدة الحسابية بسرعة الانتهاء من مستخلصات الشركات التي قامت بتوريد المستلزمات الطبية والشركات التي تقوم بالإنشاءات داخل المستشفي قبل انتهاء السنة المالية.