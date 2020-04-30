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أخبار العالم

السودان يعلن تسجيل 67 إصابة جديدة بكورونا و3 حالات وفاة

الخميس 30/أبريل/2020 - 08:52 م
صدى البلد
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القسم الخارجي
أعلنت الصحة السودانية، اليوم الخميس، تسجيل 67 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، كما سجلت 3 حالات وفاة جديدة. 

وسجلت وزارة الصحة السودانية، أمس الأربعاء، 57 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع الإصابات إلى 375. 

كما سجلت الوزارة 3 حالات وفاة جديدة بالفيروس، ليرتفع الإجمالي إلى 28 حالة وفاة. 

فيما كشفت الوزارة عن تماثل لحالة واحدة للشفاء من الفيروس ليرتفع إجمالي المتعافين 32. 

وأعلن الجهاز المركزي للإحصاء بالسودان، أن معدل التضخم السنوي للبلاد ارتفع إلى 81.64 بالمئة في مارس من 71.36 بالمئة في فبراير، وذلك بسبب زيادة أسعار المواد الغذائية والمشروبات والوقود.
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