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توك شو

زاهي حواس لـ علي جمعة: أنا آسف لو زعلتك.. فيديو

الخميس 30/أبريل/2020 - 09:50 م
الدكتور على جمعة
الدكتور على جمعة
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أسامة علي

قال الدكتور زاهى حواس عالم الآثار، إن رده على حديث الدكتور على جمعة مفتى الديار المصرية الأسبق، جاء بعد مشاهدته تصريحات الأخير عن الآثار والتى رجح فيها أن تمثال أبو الهول تجسيد للنبي إدريس.


وتابع حواس خلال استضافته ببرنامج "رأى عام" المذاع عبر فضائية "تن" تقديم الاعلامى عمرو عبد الحميد، قائلا:"لما رديت عليه لم أخطئ في شخصه إطلاقا لأنه عالم دين محترم، ولا أستطيع قول شيء يغضبه".


وأضاف عالم الآثار:" قد أكون اخطأت فعلا فى عدم التواصل معه، وبقول لو كنت زعلتك فى حاجة انا آسف،" مضيفا :"الدكتور على جمعه صديق عزيز".  


وأوضح الدكتور زاهى حواس، أن حديث الدكتور على جمعة عن الآثار أغضبه، معقبا: " كان لازم أرد عليه ردا علميا وهذا ما حدث".


وأكد عالم الآثار انتهاء الخلاف بينه وبين الدكتور علي جمعة تماما ولن يتحدث فيه ثانية، مضيفا:" يوم السبت المقبل هفطر أنا والدكتور علي جمعة سويا".

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