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أخبار البلد

صامدون بقوة وإيمان.. السيسي عن حادث بئر العبد الإرهابي: قوى الشر لا تزال تحاول خطف هذا الوطن

الخميس 30/أبريل/2020 - 10:25 م
صدى البلد
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محمد عبد المنعم
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن يد الغدر نالت اليوم من أبنائنا الأبطال جنوب مدينة بئر العبد، فقوى الشر لا تزال تحاول خطف هذا الوطن، لكننا بفضل الله ثم بفضل أبناء مصر وجيشه القوي، صامدون بقوة وإيمان.

وكتب الرئيس السيسي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: " نالت يد الغدر اليوم من أبنائنا الأبطال جنوب مدينة بئر العبد، فقوى الشر لا تزال تحاول خطف هذا الوطن، لكننا بفضل الله ثم بفضل أبناء مصر وجيشه القوي، صامدون بقوة وإيمان، وقادرون أن نحطم آمال تلك النفوس الخبيثة الغادرة". 

وتابع الرئيس قائلا:" "حم الله أبناءنا، وكل من قدم نفسه شهيدا أو مصابا فداء لمصر، رحم الله كل من روى بدمائه وعرقه تراب هذا الوطن كي يبقى نابضا بالحياة وتظل رايته مرفوعة.. حفظ الله مصر وشعبها.. تحيا مصر.. تحيا مصر.. تحيا مصر".

وكان العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث العسكري بإسم القوات المسلحة، قد أعلن أن عبوة ناسفة إنفجرت اليوم بأحد المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد بشمال سيناء. 

وأضاف "الرفاعي" في بيان له عبر صفحته على "فيس بوك"،  أن الانفجار نتج عنه إستشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و8 جنود. وأكدت، القوات المسلحة على إستمرار أعمالها القتالية ضد العناصر الإرهابية للمحافظة على أمن الوطن وإستقراره.


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صامدون بقوة وإيمان.. السيسي عن حادث بئر العبد الإرهابي: قوى الشر لا تزال تحاول خطف هذا الوطن

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