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أخبار البلد

مؤكدا الالتزام بتطبيق التدابير الاحترازية.. وزير الطيران يتفقد مصنع الزي والجلود

الخميس 30/أبريل/2020 - 11:23 م
صدى البلد
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نورهان خفاجي
نفذ الطيار محمد منار وزير الطيران المدني اليوم، جولة تفقدية مفاجئة لمصنع الزي والجلود التابع لشركة مصر للطيران  للصناعات المكمله لمتابعة سير العمل بالمصنع والتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد وكذا إلاطمئنان علي صحة وسلامة العاملين وتوفير  بيئة عمل آمنة  والالتزام بتطبيق الارشادات والتدابير الاحترازية الصادرة عن وزارة الطيران المدنى ووزارة الصحة والسكان من حفاظ على المسافات بين العاملين واستخدام الكمامات والمستلزمات الوقائية الأخرى. 

وخلال الزيارة اطلع منار علي كافة الأنشطة والخدمات التي يقدمها المصنع، كما اطلع على تطبيق خطة التوسع في خطوط إنتاج الشركة حيث تقدم الشركة المنتجات بجودة عالية وبأسعار تنافسية للسادة العاملين بقطاع الطيران والأسواق المصرية الأخرى.

كما التقى وزير الطيران بالعاملين بالمصنع واطمأن على أحوالهم فى ظل الظروف الحالية التى تشهدها البلاد ، حيث أثني علي التعاون و التكاتف بين جميع العاملين  والالتزام بالعمل الجاد فى هذا الوقت الدقيق ، وأكد منار  أن وزارة الطيران المدني تسعي في المقام الأول للحفاظ علي صحة وسلامة العاملين بكافة هيئاتها وشركاتها التابعة حيث تقوم بالتنسيق المستمر مع وزارة الصحة والسكان وإدارة الطب الوقائي بمستشفي مصر للطيران للتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة بمواقع العمل المختلفة التابعة للوزارة مع الاستمرار فى عمليات  التعقيم والتطهير لكافة المنشآت.
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