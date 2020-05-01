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أخبار العالم

انهيار المستشفى الميداني القطري يتصدر تويتر

الجمعة 01/مايو/2020 - 02:18 ص
صدى البلد
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قسم الخارجي
انهار المستشفى الميداني القطري الذي أقامته شركة تركية لصالح الحكومة القطرية لمواجهة فيروس كورونا، بعد تعرضه لرياح قوية بلغت سرعتها حوالي 72 كيلومتر في الساعة، بحسب وسائل إعلام قطرية.

وتصدر هاشتاج #انهيار_المستشفي_الميداني موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" في السعودية، بعد ساعات من انهيار المستشفى الذي شيدته قطر للمصابين بفيروس كورونا.

وقالت تقارير إعلامية إن المستشفى المنهار شيدته  شركة تركية وبلغت تكلفته مئات الملايين من الدولارات، حيث ترددت أنباء عن إصابات ووفيات.

ونقلت وكالة أنباء قطر في تغريدة على موقع تويتر عن وزارة الصحة العامة قولها: إن رياحًا قوية بلغت سرعتها 72 كيلومترًا في الساعة وأمطارًا غزيرة تسببت ظهر اليوم في انهيار خيمتين كان قد تم إنشاؤهما بمستشفى حزم مبيريك العام بغرض التوسعة".

وانتشر مقطع بشكل واسع على منصات التواصل الاجتماعي عبر نشطاء فضحوا نظام الحمدين الذي اتهموه بالخيانة والمتاجرة بأرواح المواطنين.
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