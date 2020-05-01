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رماد بركان إيبيكو يغطي إحدى جزر الكوريل الروسية.. فيديو

الجمعة 01/مايو/2020 - 08:39 ص
رماد بركان
رماد بركان
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محمود محسن
أذاعت فضائية روسيا اليوم لقطات يظهر من خلالها ثوران بركان "إيبيكو فى جزيرة "باراموشير"، الواقعة فى أرخبيل جزر الكوريل الروسية وقذف رماده ليغمر بلدة سيفيرو كوريلسك.

 وتوثق اللقطات آثار ثوران البركان حيث غطت سحب الرماد سيارات ومنازل البلدة.

وحسب التقرير الصادر عن فريق الاستجابة للثوران البركاني في إقليم كامشاتكا فإن "نشاطا بركانيا معتدلا" يستمر في إبييكو، وقذف الرماد إلى مسافة ستة كيلومترات "يمكن أن يحدث في أي وقت".

 ويقع بركان أيبيكو على بعد سبعة كيلومترات غرب بلدة سيفيرو- كوريلسك وهو أحد البراكين النشطة في أرخبيل جزر الكوريل الروسية.
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