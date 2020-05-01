AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

الحكومة:الإعلان عن إجراءات تسليم المشروعات البحثية لمراحل التعليم المختلفة الأسبوع المقبل

الجمعة 01/مايو/2020 - 10:32 ص
صدى البلد
Advertisements
محمود مطاوع
نفى المركز الاعلامي لرئاسة مجلس الوزراء، صحة ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن الإعلان عن إجراءات تسليم الأبحاث من الصف الثالث الابتدائي حتى الثالث الإعدادي.

وقام المركز الإعلامي لـ مجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة للإعلان عن إجراءات تسليم الأبحاث من الصف الثالث الابتدائي حتى الثالث الإعدادي، مُوضحةً أن الوزارة سوف تعلن عن إجراءات تسليم المشروعات البحثية لمراحل التعليم المختلفة الأسبوع المقبل، وسيتم الإعلان بشكل رسمي عن تلك الإجراءات فور إقرارها.


وتهدف المشروعات البحثية إلى تعليم الطلاب مهارات جديدة وهي (العمل الجماعي بين الطلاب، الاعتماد على الذات، والبحث، والتحليل، وربط الموضوعات، وطريقة صياغة الأفكار) وغيرها من المهارات الضرورية، وتتمثل معايير تقييم المشروع البحثي في أن يكتب الطالب عنوانًا جذابًا للمشروع، فضلًا عن أن تكون طريقة عرض المشروع البحثي منظمة، وكذلك لابد أن يستخدم الطالب مفاهيم من المواد الدراسية المختلفة ويلتزم بعدد الكلمات المحددة، بجانب الالتزام بجميع محاور المشروع، ومراعاة القواعد النحوية والإملائية وعلامات الترقيم، علمًا بأنه سوف يتم رفض المشروع إذا تطابق مع مشروع آخر.

وناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور، وللتحقق من أي معلومات أو أخبار متداولة حول هذا الشأن يرجى الاتصال على رقم الوزارة (0227963273).
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزير التعليم يعلن موضوعات المشروعات البحثية المطلوبة من طلاب سنوات النقل..البيان كامل

ماتعملوش الأبحاث لولادكم.. رسالة عاجلة من وزير التعليم لـ أولياء الأمور

رئيس تعليم البرلمان يكشف الهدف الأساسى من مشروعات البحث العلمي للطلاب

ماجدة نصر تطالب أولياء الأمور بعدم مساعدة أولادهم في مشروعات البحث لهذا السبب

هل سيستمر تطبيق نظام الأبحاث على طلاب المدارس بعد انتهاء أزمة كورونا؟.. وزير التعليم يجيب

التعليم تعلن المشروعات البحثية الخاصة بتقييم طلاب الدمج والمنازل .. اليوم

ترشيحاتنا

الحكومة تنفي تأجيل تحصيل فواتير الغاز من المواطنين لمدة ثلاثة أشهر

آخر كلمات مراهقة لوالدها قبل لحظات من وفاتها بسبب فيروس كورونا

فدية الصيام.. قدرها وحكم تعجيلها

محمد مصيلحي يكشف بالأسماء عن 13 ناديا يريدون إلغاء الدوري المصري.. فيديو

أهالى ديمشلت بالدقهلية ينتظرون وصول جثمان الشهيد عبد الحميد صبح..صور

أنا لوخلفت ولد هدخله الكلية الحربية علشان يبقى راجل.. مذيعة دى إم سي تنهار على الهواء

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

المسلسل المناسب لكل برج .. الجوزاء والحمل غير متوقعين

آخر كلمات مراهقة لوالدها قبل لحظات من وفاتها بسبب فيروس كورونا

عزومتك عندنا.. حمام محشي فريك مع رقاق باللحم والسجق.. والحلو بسبوسة بالمكسرات