الساكت ليس أولهم.. وفاة 9 أطباء و91 مصابا بقوات الجيش الأبيض فى مواجهة كورونا

أعلن مصدر طبي، بالنقابة العامة للأطباء أن عدد حالات الإصابة بـ فيروس كورونا من الأطباء، في تزايد طبقا للبيانات الواردة من النقابات الفرعية.





وقال في تصريحات لـ صدى البلد، بلغ إجمالي عدد الأطباء المصابين بفيروس كورونا المستجد، بلغ 91 طبيبا، توفي منهم 6 أطباء (اثنان منهم بعدوى مجتمعية بعيدا عن العمل).





وجاءت أسماء الأطباء المتوفين كالتالي:





أحمد اللواح

سونيا عبد العظيم

جبريل على يوسف

طارق شكرى

أشرف عدلي

هشام الساكت



