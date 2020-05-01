مجدي البدوي: قرارات الرئيس ساهمت فى تخفيف أضرار كورونا على عمال مصر

هنأت النقابة العامة للصحافة والطباعة والإعلام والثقافة والآثار برئاسة مجدي البدوي نائب رئيس الإتحاد العام لنقابات عمال مصر، جموع العاملين في مصر بمناسبة الإحتفال بعيد العمال العالمي الذي يوافق الأول من مايو من كل عام ،وهي المناسبة التي تعود تاريخيا إلى يوم 1 مايو من عام 1886 عندما نظم العمال في شيكاغو ومن ثم في تورنتو إضرابا عن العمل شارك فيه ما بين 350 و 400 ألف عامل، يطالبون فيه بتحديد ساعات العمل ورفض الظلم الواقع على العمال.





وأكدت النقابة العامة في بيان لها اليوم على أن العالم يعاني الأن من أثار فيروس كورونا ،وهو ما نبهت له منظمة العمل الدولية ،بزيادة أعداد العاطلين ،وتسريح عمال بالملايين ،وغياب الحماية الإجتماعية خاصة للفئة التي تعمل بشكل غير منتظم ،وهو الأمر الذي تداركته الحكومة المصرية وقللت من آثاره بتوجيهات مباشرة ومتابعة من الرئيس السيسي .





وأوضحت النقابة العامة أن الفضل الأول والاخير لدعم العمالة غير المنتظمة والفئات الأكثر تضررا ،والأمر بصرف العلاوات ،يعود أولا إلى الرئيس السيسي ،وهو ما قلل من أثار نتائج الفيروس الذي يجرى الان محاصرته ليس بدعم الفئات المتضررة ،ولكن بالإجراءات الإحترازية المبكرة للحكومة المصرية والقيادة السياسية .





وفسرت "النقابة العامة " تلك التوجيهات بالنهوض بشركات القطاع العام وتحديثها ،وتدريب عمالها ،وتخفيض أسعار الطاقة لها مما يقلل من خسائرها ،وجعلها واحدة من أبرز الدروع لمواجهة "كورونا" ،حيث تحولت خطوط إنتاجها لتصنيع الكمامات والمطهرات وكافة المستلزمات الوقائية ضد "الفيروس".





وقال البيان أن التوجيهات الرئاسية المباشرة جاءت لتنفيذ حكم العلاوات الخمس للملايين من أصحاب المعاشات ،حتى إنتصر الرئيس لهم ،ووجه بتنفيذ مطالبهم ..إضافة إلى البدء في الحصر الرسمي والعملي للعمالة غير المنتظمة وتقديم الدعم لها للتخفيف عنها بإعتبارها من الفئات الأكثر تضررا من "كورونا".





كما تسعى الدولة إلى إجراء بعض التعديلات على القوانين والتشريعات والتي تخص العمال،ومنها قانون العمل الجديد،الذي تقدمت به الحكومة إلى مجلس النواب ،والذي تأخر كثيرا ،وتمنت صدوره في أسرع وقت في ظل حوار مجتمعي حوله، لينهي مساوئ القانون القديم ،ويحقق التوازن بشكل أوسع بين أطراف العملية الإنتاجية داخل مواقع العمل،ويحسن من الأجور ،والمزايا الإقتصادية والإجتماعية والصحية للعمال ،ويصنع الإستقرار بشكل أكبر داخل القطاعين العام و"الخاص الوطني" ويجعلهما شركاء في عملية التنمية.



