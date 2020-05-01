إيفونا يغازل جماهير الأهلي

غازل ماليك إيفونا مهاجم الأهلي السابق جماهير المارد الأحمر لدعمه للعودة للقلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة .





ونشر إيفونا عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام قائلا: لا تفقد الأمل أبدًا، عندما تختفى الشمس تظهر النجوم.





أكد ماليك إيفونا نجم فريق الأهلي السابق أنه يتمنى العودة خلال الموسم المقبل للدوري المصري، مشيرا إلى أن فترة مشاركته مع الأهلي كانت من أفضل فترات حياته.





وأضاف إيفونا في حوار عبر قناة " اون تايم سبورت" أن جماهير الأهلي عاشقة لكرة القدم وتزيد من متعة الكرة في مصر، مشددا على أن رحيله عن الدوري المصري كان إجباريا، حيث كان من الصعب رفض العرض الصيني الذي لا يتكرر مرتين.





وتابع إيفونا أنه فور تلقي عرض من الأهلي بحث عنه عبر مواقع التواصل الاجتماعي ليفاجأ بـ كم هائل من البطولات والألقاب وأبدى تعجبه كيف لهذا النادي الكبير يسعى لضمه ويفكر مرتين.





وأوضح إيفونا أنه أصيب بقطع في الرباط الصليبي فور انضمامه للنادي الصيني ليبتعد لمدة 7 أشهر ولا يشارك بشكل أساسي عقب عودته.





وأردف أنه رحل عن الدوري الصيني وانضم للدوري التركي ولكن لم يكن سعيدا أو يرغب في الاستمرار، ويفضل دائما الانضمام للدوريات العربية حيث يتمكن من التأقلم سريعا ولا يشعر بغربة.





وتابع أنه يمتلك العديد من الاصدقاء من الوسط الرياضي المصري أبرزهم عماد متعب نجم الأهلي السابق وحرص على الاطمئنان عليه عقب تعرضه لوعكة صحية.





وأضاف أنه تربطه علاقة جيدة بـ محمد صلاح نجم ليفربول و يتواصل معه باستمرار.