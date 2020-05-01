الفريق الطبي الرابع يغادر مستشفى العزل بالإسكندرية.. صور



قالت الدكتورة ميرفت السيد، مدير مستشفى العجمي النموذجي، والذي يستخدم كحجر صحي لمرضى فيروس كورونا المستجد، أنه قد انتهى اليوم عمل الفريق الطبي الرابع، بعد ١٤ يوما متواصلة داخل المستشفى يقدمون الخدمة الطبية لمرضى الفيروس.



وأشارت "السيد"، في تصريحات صحفية، إلى أن الفريق الطبي الخامس قد بدأ العمل داخل المستشفى صباح اليوم ولمدة 14 يوما.



ولفت مدير مستشفى العجمي النموذجي، إلى أن قد قامت بأخذ مسحات من الطاقم الطبي الخامس قبل تسلمهم العمل، كما تم إجراء التحاليل الطبية لأعضاء الطاقم الطبي المغادرين للتأكد من سلامتهم.



وكان مستشفى العجمي النموذجي بالإسكندرية، قد أعلن في وقت سابق ارتفاع عدد المتعافين من الفيروس، إلى 82 حالة.



جدير بالذكر أن وزارة الصحة خصصت مستشفى العجمي بالإسكندرية ليكون مستشفى العزل لاستقبال مصابي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).