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محافظات

وعد ابني بفانوس رمضان.. رسائل مبكية من شقيقة شهيد بئر العبد.. فيديو

الجمعة 01/مايو/2020 - 03:57 م
شقيقة شهيد بئر العبد
شقيقة شهيد بئر العبد
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جمالات الدمنهورى
قالت أسماء عبد العزيز الجوهري شقيقة الشهيد بأنها علمت باستشهاد شقيقها من خلال النت حيث كانت تتصفح المواقع والصحف لمعرفة اى اخبار عن العالقين نظرا لأن زوجها أحد العالقين بدولة الإمارات إلا أنها فوجئت باسم شقيقها مكتوب وسط شهداء الإرهاب الغاشم فى بئر العبد ولكنها لم تصدق.

وأضافت أنها على الفور فتحت التليفزيون وشاهدت البيان الرسمى المتحدث العسكرى وهو بيلقى الخبر ورأت اسم شقيقها بين الشهداء، قائلة: حسبنا الله ونعم والوكيل بقالنا ٣ اشهر لم نرى الشهيد وآخر مكالمة له كانت من يومين.

وأكدت أسماء شقيقة الشهيد أنه فى آخر مكالمة تليفونية له كلم والده ووالدته وشقيقه أحمد فى التليفون ووعد ابنى بأن يشترى له فانوس رمضان لما ينزل إجازة، لكن القدر لم يمهله، مشيرة إلى أن شقيقها تم تكريمه مرتين وحصل على شهادتين تقدير من قائد الكتيبة لحسن سيره وسلوكه وعلاقاته الطيبة مع زملائه.

واتشح أهالى عزبة قنديل التابعة لقرية منشأة راضى بمركز كوم حماده  بالسواد حزنا على استشهاد المجند مقاتل محمد عبد العزيز الجوهرى جراء انفجار عبوة ناسفة بأحد المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد.

وشهد اللواء وهشام آمنة - محافظ البحيرة يرافقة اللواء محمد شوقى بدر - السكرتير العام المساعد والعميد محمد شرف - المستشار العسكرى والعميد إبراهيم محمود حمدي من قيادات الجيش الثانى الميدانى جنازة وتشييع جثمان  البطل الشهيد جندي محمد عبد العزيز عبد الحليم الجوهري إبن عزبة قنديل بمنشأة راضى بمركز كوم حمادة لمثواه الأخير والذي استشهد أمس جراء إنفجار عبوة ناسفة بأحد المركبات المدرعة جنوب بئر العبد بسيناء .

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