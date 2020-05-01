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ربنا ينتقم من الإرهابيين.. أول تعليق من والد الملازم عبدالحميد صبحي شهيد بئر العبد.. فيديو

الجمعة 01/مايو/2020 - 03:54 م
والد الملازم عبدالحميد
والد الملازم عبدالحميد صبحي الإمام
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محمود محسن

أكد والد الملازم عبدالحميد صبحي الإمام شهيد حادث بئر العبد، أن الشهيد كان ابنه الوحيد ودخل الكلية الحربية واستشهد بالحادث أمس، موضحا أن آخر لقاء جمعه بابنه كان منذ ما يقرب من أسبوعين.

وأضاف "صبحي"  خلال لقاء له عبر فضائيةten" أن الزيارة الأخيرة لابنه كانت بسبب تعرضه لأزمة صحية، وجاء للاطمئنان عليه مشيرا إلى أنه تلقى صدمة كبيرة بعد علمه بنبأ استشهاده.

وقال والد الشهيد الملازم عبدالحميد صبحي الإمام: "حسبي الله ونعم الوكيل في كل إنسان وحش  ونحتسبه عند الله من الشهداء".

وأشار صبحي الإمام إلى أن طموحات ابني كانت الشهادة وسعى إليها واستجاب الله له ودائما ما كان يقول ذلك لي ولوالدته.

وتابع  والد الملازم عبدالحميد صبحي الإمام: "ربنا ينتقم من الإرهابيين الخونة".

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